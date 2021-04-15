CHP bir projeye daha karşı: İktidara gelirsek durduracağız

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Saros Körfezi'ndeki Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemi İskelesi Projesi'nin inşaatını durduracaklarını söyledi.



Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Saros'un tahribatını görmezden geldiğini ileri sürerek, bölgenin 25 binlik ve 100 binlik planlarında yer almamasına rağmen FSRU limanı inşaatına izin verildiğini savundu.

"Size söz veriyorum durduracağız"



Gaytancıoğlu, "Size söz veriyorum, CHP iktidarında inşaat hangi noktadaysa durdurup, doğal haline geri döndüreceğiz. Saros, bize atalarımızdan mirastır" dedi.