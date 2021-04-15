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Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısı yapan İstanbul Bağımsız Milletvekili hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 10:36
Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısı yapan İstanbul Bağımsız Milletvekili hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkartılan Boğaziçili öğrencilerin serbest bırakılması sonrası yaptığı skandal açıklamada 'Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli' diye konuşmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şık'ın 'sokağa çıkın' çağrısı üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında Boğaziçi protestolarını bahane ederek 'bu hükümet seçimle gitmeyecek' diyen 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında TCK 214. maddesi kapsamında 'Suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştı,

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİYLE FEZLEKE DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ahmet Şık hakkında yürütülen soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Milletvekili

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