Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Hollanda'nın faşist vekiline sert tepki!

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ramazan hakkında ırkçı paylaşımına sert tepki geldi. Başkan Yazıcı,” Öylesine zavallısın ki, senin için de dua edeceğiz” dedi.









Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı 'Stop islam. Stop Ramadan. Freedom. No islam.' Paylaşımına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, Hollandalı siyasetçinin ırkçı söylemine, “Dikkate alınmaması gereken bir meczup. Tahrik taktiğiyle sabırları sınayan bir piyon. Öylesine zavallısın ki, senin için de dua edeceğiz” dedi. Başkan Yazıcı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.