Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat: 'Tarımda çiftçiye alım garantisi vereceğiz'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat “Türkiye ekonomisinin canlandıracak en büyük unsur tarımdır. Tarımda çiftçiye alım garantisi vereceğiz” dedi.



Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fırat Bozfırat gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Fırat Bozfırat “Geçtiğimiz aylarda Genel Başkanımız Sarıgül çiftçiye alım garantisi verileceğini tüm medyada dile getirdi. Daha sonra İktidar partisi bu projeden esinlenerek çiftçiden patates, soğanı alarak ihtiyaç sahiplerine ilettiler” dedi.



TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE 13 TARIM ÜSSÜ KURACAĞIZ



Türkiye Değişim Partisi iktidarında Türkiye'nin 7 bölgesinde 13 tarım üssü kuracaklarını belirten Fırat Bozfırat “ Tarım üstlerinde ziraat mühendislerinden oluşan yetkililer olacak. Tarım üssüne başvuran çiftçinin toprakları ziraat mühendisleri tarafından incelenecektir. İnceleme sonucunda çiftçiye ürün alım garantisi verilecektir. Ürün alım garantisi verilen çiftçiye gübre, mazot ve tohum hibe edilecek. Çiftçi üreteceği ürünün tohumunu toprakla buluştururken, tarım üslerinde bulunan zirai ekipmanlardan (Biçerdöver, hasat ve harman Makinesi vb.) ücretsiz olarak faydalanabilecektir.





TARIM NE KADRA GÜÇLÜ OLURSA EKONOMİMİZDE O KADAR GÜÇLÜ OLACAKTIR



Ülkede tarım güçlendikçe ülke ekonomisinin de güçleneceğini belirten Fırat Bozfırat “Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilmeyen ürün kalmayacak. Çiftçiye ürünlerinden alım garantisi, tohum, gübre, zirai ekipman ve mazot desteği verilecek. Tarımda dışa bağlılık son bulacak.



“Güçlü Tarım Güçlü Türkiye” politikamızla kişi başına düşen GSYİH'da ülkemiz, avrupa ülkeleriyle yarışır duruma gelecek.