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Rekabet Kurumu'ndan Google'a milyonluk ceza!

Arama ve turizm sorgularında kendini öne çıkarmakla suçlanan Google hakkında başlatılan Rekabet Kurumu soruşturmasında karar açıklandı. Buna göre Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 296 milyon 84 bin 899 lira 49 kuruş idari para cezası verildi. İşte soruşturmanın ayrıntıları ve Rekabet Kurumu'nun 2020'de Google hakkında verdiği kararlar...

Güncel / 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:58
Rekabet Kurumu'ndan Google'a milyonluk ceza!

Rekabet Kurumu'nun Google'a yönelik başlattığı son soruşturmasında karar açıklandı.

Arama motoru devi Google, sonuçlarda rakiplerini dışlamakla suçluyordu.

Arama ve konaklama fiyatı sorgularında Google'ın kendi hizmetlerini bu alanlarda hizmet veren diğer şirketlerin önüne koyduğu temel tartışma konusu.

Google avukatları, Mart ayının sonunda söz konusu iddialara karşı sözlü savunma yapmıştı.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. avukatları şirketin rekabeti bozmadığını iddia etmişti.

Şikayetçi taraf da Google'nın yerel arama hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığını öne sürmüştü.

Buna göre Google'a 296 milyon 84 bin 899 lira 49 kuruş idari para cezası verildi.

2020'DE 2 CEZA

Rekabet Kurumu, Google'a ve bağlı olduğu şirketlere 2020 yılında iki büyük ceza kesmişti.

İlk ceza Google'ın arama hakimiyetini kullanarak çevrimiçi pazardaki faaliyetleri zorlaştırdığı gerekçesiyle kesilmişti. Google'a 98 milyon liralık ceza verilmişti.

Rekabet Kurumu Google'a bir cezayı da Adwords reklamları nedeniyle kesmişti. Açıklanan kararda 'genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği' ifadelerine yer verilmişti. Rekabet Kurumu bu soruşturma nedeniyle Google'a 197 milyon lira ceza kesmişti.

Rekabet Kurumu'nun bu cezası Global Competition Review'ın Küresel Ölçekte Yılın En İyi Rekabet Kararı adayları arasında gösterilmişti.

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