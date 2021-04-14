Erbil Havalimanı'na füze isabet etti!

Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında büyük bir patlama sesi duyuldu. IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu. Bölgedeki insanlardan, basınçtan etkilenmemeleri için camlarını açmaları istendi.



TSİ 21.50 sularında Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik roketli saldırı düzenlendiği ve roketin havalimanın yakınına düştüğü belirtildi.



Saldırıda havalimanı içindeki ABD üssünün vurulduğu iddia edildi.