CHP'li belediye umursamadı! 900 kişi evsiz kaldı!

Ankara Çankaya'da 900 kişiyi evsiz bırakan istinat faciasında belediyenin tuttuğu rapora ulaşıldı. CHP'li Çankaya Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü'nün kendilerini uyaran vatandaşların dilekçesine 'Mevcut binanıza herhangi bir zarar verecek unsura rastlanmadığı' cevabı verdiği ortaya çıktı. Kepçe operatörü de ifadesinde belediye görevlisinin kazı alanını fotoğraflayıp ayrıldığını anlatmıştı.







ÇANKAYA BELEDİYESİ'Nİ 3 AY ÖNCE UYARMIŞLAR



İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı yıkıldı. Büyük bir faciadan kurtulan bina sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediyesi'ni uyardığı ortaya çıkmıştı.



Çankaya Belediyesi'nin dilekçeye verdiği yanıta SABAH ulaştı.Açelya Apartmanı sakinleri, 3 ay önce apartmanın ön cephesinde bulunan binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılacağını öğrendikten sonra çevredeki 3 bina ile birlikte CHP'li Çankaya Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe yazdı.



4 bina sakini dilekçelerinde inşaatı başlanacak olan yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılmasını, gereken perde beton imalatlarının gerekli mevzuat çerçevesinde, çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşturmaması ile can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde inşaata başlamasını belirterek inşaat alanının denetlenmesini istemişti.



'BİNANIZA ZARAR VERECEK UNSURA RASTLANMADI'



Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Üst Sorumlusu Hasan Doğan'ın bina sakinlerinin uyarı dilekçesine verdiği yanıt ortaya çıktı. Bina sakinlerine belediye tarafından gönderilen 7 Ocak tarihli belgede 'Arsada inşaata başlanacak olan yapının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre zemin ve temel etüt raporu hazırlanmış olup 8 metrelik istinatın var olduğu yapılacak olan bina ile 5 metre çekme mesafesi bulunduğu, yeni yapılacak yapının temelinin mevcut istinatın üst tarafında kaldığı tespit edilmiş olup mevcut binanıza herhangi bir zarar verecek unsura rastlanmamıştır' denildi.



İNŞAAT ALANINI FOTOĞRAFLAMAKLA YETİNDİLER



Çankaya Belediyesi yetkilileri inşaat alanına gelerek müteahhit Süleyman A. ile görüşmenin ardından inşaat alanını fotoğrafladı. Herhangi bir uyarı ile karşılaşmayan kepçe operatörü Özkan K., 8 katlı Açelya Apartmanı'nın istinat duvarının altında kazı çalışmasına devam etti. Akşam saatlerinde Açelya Apartmanı'nın istinat duvarı çökmeye başladı.



İnşaatın müteahhidi Süleyman A. ile hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K., Cebeci Şehit Birol Öztekin Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.



BELEDİYE YETKİLİLERİ KAYMAYI GÖRDÜ İNŞAAT DURDURMADI



İnşaat firması sahibi Süleyman A. ifadesinde 'Arsa sahibi ile bina yapmak için anlaştım. Çankaya Belediyesi'nden gerekli ruhsat ve projelerimi tamamladıktan sonra inşaata başladım.



İnşaatın temel ve kazı işlemleri için Serkan K. ile anlaştım. Çankaya Belediyesi yetkileri yanıma gelerek Altay Sokak üzerindeki binalarda kayma olduğunu ve o tarafta çalışma yapılmamasını söylediler. Ben de o bölgeye destek amaçlı kum, çakıl ve çimento alarak üsteki binaların önüne bıraktım. Yapmış olduğum inşaat çalışması tamamen hukuka uygun, belge ve projem eksiksiz ve tamdır' şekilde beyanda bulunmuştu.







'BELEDİYESİ FOTOĞRAF ÇEKİP GİTTİLER'



İnşaat alanında çalışma gerçekleştiren kepçe operatörü Özkan K. ise 'İnşaatta çalışmam için beni kiraladılar. 8 Nisan'dan itibaren çalışmaya başladım. İmar ve projeye uygun şekilde kazı çalışmalarını yürüttüm.



Bir gün sonra Çankaya Belediyesi yetkilileri müteahhit Süleyman A. ile görüştü. İnşaat alanından fotoğraf çektiler ve gittiler. Ben çalışmama devam ettim. Müteahhit Süleyman A. bana herhangi bir uyarıda bulunmadı. 16.30 sıralarında inşaat alanından ayrıldım. İnşaat alanı dışında kazı yapmadım. Bu olayda benim müdahalem ve kusurum yoktur' diyerek kendini savunmuştu.