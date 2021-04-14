Başkan Erdoğan 'Gençlere maşallah' diyerek duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN'ın ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah...