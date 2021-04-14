Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde; " İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız."
Kanal İstanbul'un Türkiye'nin bağımsızlığı noktasında da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Erdoğan "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz." dedi.
İstanbul Boğazı'nın da Kanal İstanbul sayesinde rahatlayacağını belirten Erdoğan "Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ayrıca "Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır." diye ekledi.