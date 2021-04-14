Adana’da iki tren çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı!

Korkunç kaza, sabah erken saatlerde Adana'da meydana geldi. Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Adana'nın Pozantı ilçesinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle vagonlar raydan çıktı. Akılalmaz kazada iki makinist yaralandı. Çevredekiler ise 112 Acil'i aradı.



Makinistler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ekipler, sır kazayla ilgili soruşturma başlattı...









