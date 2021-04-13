Skandal bildiriye imza atan Emekli amirallerle ilgili flaş gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 13 şüphelinin de adli kontrol tedbirleriyle 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkine karar verildi.



ERGUN MENGİ KİMDİR?



2007'de emekliliğinin ardından çeşitli STK'lar çalışan Mengi, İYİ Parti'de yönetici olarak çalıştı. Ayrıca Mengi, Global İlişkiler Forumu'nun da üyesi.



NE OLMUŞTU?



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.



Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.