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Sevgilisi dehşeti yaşattı! İstanbul Bağcılar'da elinde bıçakla dükkanı bastı! Çalışanları rehin aldı

Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan iş kadını Yasemin Sönmez, (42) 2 ay görüşüp, ayrıldığı Mehmet B.'nin kendisini tehdit ve darp ettiğini iddia etti. Mehmet B.'nin iş yerindeki ve evindeki eşyaları kırıp döktüğünü belirten Sönmez, "3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı. Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik. Buna rağmen hiçbir sonuç alamadık" dedi. Çalışanlarıyla birlikte ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Sönmez, her gün tehdit edildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Öte yandan Mehmet B. olduğu belirtilen kişinin, Yasemin Sönmez'e ait iş yerini dağıtması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 11:22
Sevgilisi dehşeti yaşattı! İstanbul Bağcılar'da elinde bıçakla dükkanı bastı! Çalışanları rehin aldı

İddiaya göre, Bağcılar'da tekstil işi yapan Yasemin Sönmez 2 yıl önce Mehmet B. ile tanıştı. Yaklaşık 2 ay süren görüşmenin ardından Yasemin Sönmez ayrılma kararı aldı. Bu süreçte cezaevine giren Mehmet B., 1,5 yıl sonra tahliye oldu ve Yasemin Sönmez'e kabus dolu günler yaşatmaya başladı. Yasemin Sönmez'i tehdit etmekle kalmayıp çalışanlarını rehin alan Mehmet B., Yasemin Sönmez'in 1 milyon lira para ve tekstil fabrikasını kendisine vermesini istedi.

'3 ÇALIŞANIMI 4 SAAT BOYUNCA BIÇAKLA EVDE REHİN ALDI'
Kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurduğunu ve hiçbir sonuç alamadığını iddia eden Yasemin Sönmez yaşadığı korku dolu günleri anlattı. Her gün tehdit aldığını öne süren Sönmez, 'Mehmet B. ile 3 aydır mücadele içindeyiz. 3 ay önce darp etti, niyeti elimde avucumda ne varsa almak.

2 yıl önce tanışıklığımız oldu, sonra 1,5 yıl cezaevindeydi. Çıktıktan sonra bunlar başladı. Hem bana hem çalışanlarıma en son söylediği şey, fabrikayı ve 1 milyon lira parayı verince beni rahat bırakacakmış. 'Aksi takdirde bütün işlerini bozarım' demiş. Her gün tehdit ediyor, hatta dün bile tehdidi geldi. Geçtiğimiz günlerde iş yerine geldi bütün çalışanlarımı dışarı çıkarttı ve her yeri talan etti. Buradan çıkıp evime geçti. Evde hiçbir şey kalmadı, komple yıktı. 3 çalışanımı 4 saat boyunca elinde bıçakla evde rehin aldı. Savcılığa gittik, bütün kamera kayıtlarını ve elimizdeki her şeyi verdik. Buna rağmen hiçbir sonuç alamadık' dedi.

'ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUM'
Çalışanlarıyla birlikte uzun süredir ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Sönmez konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Ölüm korkusunu sadece ben değil çalışanlarım da aynı şekilde yaşıyor. Artık müşterilerim çok rahat bir şekilde gelemiyorlar. Çünkü onları da tehdit etmeye başladı.

Gün içinde beni sürekli takip ediyor. KADES'e de başvurdum ama bir sonuç alamadım. Geçtiğimiz ayda fabrikanın servis aracını bakıma gönderdik. Aracı oradan alıyor, arkadaşının yerine bırakıyor. Aracımız gasp ediliyor. Güneşli Polis Karakolu'na gidip tutanak tutturmamıza rağmen bu konuyla ilgilenmiyorlar. 3-4 gün üst üste aradık, yine sonuç alamadık. Aracımız bir hafta sonra parçalanmış şekilde alındı.'

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