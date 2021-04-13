Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Beklenti anketi sonucu belli oldu! Faiz düşecek mi, artacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.



AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor.



Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.



Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.



ŞAHAP KAVCIOĞLU YÖNETİMİNDE İLK KEZ TOPLANACAK



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde ilk kez bir araya gelecek. Kavcıoğlu daha önceki mesajlarında 'sıkı duruş' ve 'TL'nin itibarını koruyacağız' açıklamalarında bulunmuştu.



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Orta vadeli enflasyon hedefi olarak da yüzde 5 seviyesini belirten Kavcıoğlu, 'Hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız' ifadelerini kullanmıştı.



ENFLASYON ODAKLI POLİTİKA

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel politika aracı olmaya devam edeceğinin altın çizen Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak.





Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk Lirası'nın gücünü ve itibarını sağlayacağız' değerlendirmesinde bulunmuştu.