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NASA''nın fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı!

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlediği "Dünya turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van gölü fotoğrafı birinci seçildi.

Dünya / 13 Nisan 2021 Salı 17:37
NASA''nın fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yer yıl düzenlediği "Dünya Turnuvası" çevrimiçi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi. NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında kazanan Van Gölü oldu.

"930 BİNDEN FAZLA OY KULLANILDI"

NASA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada "32 aday arasından birinciyi siz belirlediniz. Beş tur süren yarışmada 930.000'den fazla oy kullanıldı. Dünya Turnuvası 2021'in birincisi, Van Gölü'nün fotoğrafı oldu. Görüntü, okuyucular tarafından Şubat 2021'de önerildi. Tranquility braketinde # 8 tohum olarak yerleştirildi. Astronot Kate Rubins tarafından Eylül 2016'da çekilen fotoğraf, dünyanın en büyük sodalı göllerinden birinin bir bölümünü gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

NASA'NIN SİTESİ ÇÖKMÜŞTÜ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, birçok fotoğrafı eleyen Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli finalde kalmıştı. Yarı finalinde Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü alarak finale yükselme başarısı gösteren Van Gölü fotoğrafı, final için de iddiasını sürdürmüştü. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de verildi.

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