Mafya gibi çöktüler: FETÖ’nün 5 kanaldan beslenen kirli para havuzu deşifre oldu

FETÖ’nün bankası Bank Asya’nın müsadere edilmesi için dava açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesinde çarpıcı tespitlerde bulundu. Örgütün gelir kaynaklarını kamu kaynaklarından elde edilen gelirler, iş adamlarından sağlanan gelirler, gönüllülük esaslı gelirler, STK’lardan sağlanan gelirler ve eğitim faaliyetleri gelirleri olarak 5’e ayıran savcılık, bu başlıkları da en ince ayrıntısına kadar detaylandırdı.



KAMU KAYNAKLARI ÖRGÜTE AKTI



Örgütün en büyük gelir kaynağında ilk sırayı “Kamu kaynaklarından elde edilen gelirler” aldı. Başsavcılık, örgütün borsa spekülasyonları, devlet ihaleleri, teşvik ve hibeler yoluyla gelir elde ettiğinin altını çizdi. Örgütün finans elde etmek için kamu içindeki gücünü kullanarak kamu ihalelerini örgütle bağlantılı firmalara verdiği, rakip firmalar hakkında adli-idari işlemler yaparak örgütle bağlantılı firmaları kolladığına dikkat çekildi.



BEDELSİZ DEVRETMİŞLER



Kamu kurumlarında güçlü olan FETÖ’nün kamu arazilerini örgütle bağlantılı vakıf, dernek ve eğitim kurumlarına bedelsiz devrettirdiği, belediyelerce imar değişikliklerinin örgütle ilişkili vakıf, dernek veya şirketler lehine yaptırdığı, yine örgütün TİKA’da görevli elemanları vasıtasıyla iş bağlantılarını sağlama karşılığı örgüt adına iş adamlarından para aldığı ve kamu hibe, destekleme ve teşviklerinin takibi ve proje kabullerinde örgüte yakın firmaların kayırılarak FETÖ’ye finans sağlandığı belirtildi.



İddianamede örgütün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları’nın önemli bir gelir kaynağı olduğu vurgulandı.



İŞ ADAMLARINI ŞANTAJ VE TEHDİTLE SOYDULAR



FETÖ’nün iş adamlarından da gelir elde ettiğinin belirtildiği iddianamede, örgütle bağlantılı olmayan iş adamlarından şantaj ve tehdit yoluyla para alındığı ifade edildi. İş adamlarının adli ve idari süreçlerinin lehe sonuçlandırılması karşılığında para alan örgütün, iş adamlarının özel hayatları ile ilgili çeşitli zaafiyetlerini kullandığı da iddianamede yer aldı. Örgütün iş adamlarının ses ve görüntü kaydını alarak şantaj ve tehdit yoluyla paralar aldığı belirtildi.



FETÖ’NÜN GÖNÜLLÜ KÖLELERİ



İddianamede örgütün finans kaynakları sıralamasında üçüncü sırayı gönüllülük esasına göre sağlanan gelirler alıyor. FETÖ’nün Kurban Bayramı öncesi kurban parası, Türkiye’nin hemen her il ve ilçesinde de mütevelli heyetleri oluşturarak zekat ve burs topladığı başsavcılıkça tespit edildi. Örgüte bağlı devlet memurlarının maaş ve ödüllendirmelerinden yüzde 5-10 himmet alınması ve devlet kurumlarına yerleştirilen FETÖ’cülerin ilk maaşlarını örgüte vermesiyle elde edilen paralar da örgütün gelir kaynakları arasında gösterildi.



STK’LAR ÖRGÜTE PARA BASTI



Örgütün gelir kaynaklarında dördüncü sırayı sivil toplum kuruluşlarından sağlanan gelirler oluşturuyor. TUSKON ve bağlı federasyon, dernek, şirket ile vakıflardan toplanan aidatlar ile örgütün yazılı ve görsel medya sektöründen gelen reklam paraları da gelir kaynakları arasında. FETÖ’ye bağlı Kimse Yok Mu ve benzeri STK’lar aracılığıyla toplanan paralar ile örgütün ticaret odalarını ele geçirip kamu hizmet alımları rayiç bedel belirlenmesinde örgütle ilişkili vakıf, dernek ve firmalar lehine karar verilerek elde edilen gelir de iddianamede yer aldı.



OKULLARDAN FETÖ HAVUZUNA



Başsavcılığın hazırladığı iddianamede FETÖ’nün gelir kaynakları arasında, örgütün eleman ihtiyacını karşılayan eğitim faaliyetleri de yer aldı. İddianamede; yurt dışı ve yurt içinde örgütle bağlantılı kurumlarda okuyan öğrencilerden alınan paralar ve öğrencilerden ücret alındığı halde iş adamlarından “fakir öğrencilerin okutulacağı” iddiasıyla burs adı altında toplanan paraların da örgüte büyük bir gelir olduğu açıkça ifade edildi.



Paralar Bank Asya’da aklandı



FETÖ’nün himmet, kira, burs, aidat, kurban, hisse, zekat, üşür, çadır, ramazan adı altında topladığı paraları sisteme sokmak için izlediği yollar iddianamede detaylıca anlatıldı. FETÖ’nün şahıslardan topladığı paraları doğrudan örgütün il ve ilçelerdeki finans sorumlularına aktarmak yerine, örgütün kendisine bağlılığı konusunda şüphe duymadığı ve mutemet tayin ettiği iş adamlarına verdiği belirtildi. Dikkat çekmeyeceği için seçilen iş adamının, gerektiğinde örgüt parasını kendi parasıymış gibi bankaya yatırabileceği, bu yolla da örgütün o parayla ilgisi olduğuna dair oluşabilecek sorunların ortadan kaldırıldığı anlatıldı. Örgüt paralarını elinde tutan iş adamlarının, toplanan paraların bir kısmını bulunduğu yerleşim yerindeki örgüt kurumlarının ihtiyaçları için harcadığı ve mali yönden sıkıntı yaşayan örgüt kurumlarına destek sağladığı da iddianamede yer aldı. İddianamede örgütün düzenlediği “Türkçe Olimpiyatları da suç örgütü için önemli bir gelir kaynağı olmuştur” ayrıntısı dikkat çekti.