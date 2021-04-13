Kaftancıoğlu 'Diyarbakır annelerinin yanındayız' diyemedi!

Kamuoyunun algısını yönlendirmeye yönelik bilinçli bir iftira ile muhalefetin iktidarı hedef aldığı 128 milyar dolar ortada yok yalanı Başkan Erdoğan'ın da açıklamasıyla cevap bulmuştu. Ancak bu yalanı halen yaptığı konuşmasında devam ettiren CHP ll Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na muhabir tarfından geçekler tekrar hatırlatılarak 'Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada 2013'ten sonra böyle bir rakamın tekrar olmadığı zaten söylendi', şu anda olmayan bir parayı mı soruyorsunuz? dedi. Sorulan soruya ise Kaftancıoğlu cevap veremedi.



Kaftancıoğlu'na yöneltilen bir diğer soru ise Diyarakır Anneleri ile ilgiliydi. Muhabirin Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelere destek verip vermediği sorulan KAftancıoğlu, bu soruya da net bir cevao veremedi.



