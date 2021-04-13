Erdoğan bu akşam açıklayacak: Emeklinin bayram ikramiyesinde üç farklı rakam

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen biner liralık bayram ikramiyesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl enflasyon oranında artış yapılacağını açıklaması emeklileri sevindirirken, yeni rakamın ne kadar olacağı da merak konusu oldu.



Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı bugün belli olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu akşam gerçekleştirilecek kabine toplantısının ardından emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına yönelik de açıklama yapılması bekleniyor.



EMEKLİYE ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNDE ÜÇ SEÇENEK ÖNE ÇIKIYOR

Açıklama öncesi emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak enflasyon zammı sonrasında alacağı rakama ilişkin üç farklı seçenek ortaya çıkıyor.



İlk alternatife göre yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alınması halinde emeklilere ödenecek zamlı bayram ikramiyesi bin 83 lira olacak. İkinci alternatifte ise geçtiğimiz yılki enflasyon oranın baz alınması halinde yüzde 14,6 oranında artış ile ödenecek zamlı bayram ikramiyesi miktarı bin 146 lira şeklinde gerçekleşecek. Üçüncü alternatifte ise yüzde 8'lik enflasyon beklentilerine göre bir artış yapılması halinde emekliye bayram ikramiyesi bin 80 lira ödenecek.



Türkiye Emekliler Derneği ise emeklilere ödenecek zamlı bayram ikramiyesinin bin 545 TL olmasını öneriyor.

Türkiye'de 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.



EMEKLİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını belirtti.



TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:



'Sayın Cumhurbaşkanımızın, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklaması milyonlarca emekliyi mutlu etti. Ramazan ayı ve bayram öncesi güzel bir haber almış olduk. Gerçekten giderek eriyen ve alım gücünü yitiren ikramiyelerimiz için bu düzenleme gerekiyordu. Sesimize kulak verdiği ve bizleri unutmadığı için bütün emekliler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.'



BİN 545 LİRAYA ÇIKARILMALI

Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, 'İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir.' dedi.



BAYRAM İKRAMİLERİNDE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi de belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.



Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.