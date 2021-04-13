Emekli amiral Ergun Mengi'nin ifadesi ortaya çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bildiride imzası bulunan 104 emekli amirallerden gözaltına alınan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal ile ifadeye çağrılan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, gece saatlerinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği kararıyla, 'yurt dışı çıkış yasağı ve bulundukları illi terk etmeme' adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



'WHATSAPP GRUBUNDAN RAHATSIZLIKLARIMI DİLE GETİRDİM'



Soruşturmayı yürüten savcı tarafından bildiriyi hazırladığı gerekçesiyle tutuklanması istenilen tek şüpheli olan emekli amiral Ergün Mengi'nin Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde emniyet ve savcılık ifadelerini tekrar ettiğini belirten Mengi, "Medyada yer alan kamuoyunun bildiği 'sarıklı amiral' ile ilgili haberler konusunda benim de içerisinde bulunduğum WhatsApp grubundan rahatsızlıklar dile getirmiştim. Buna yönelik kaygılarımız konusunda ne yapmamız gerektiği konusunda tam bir uzlaşma sağlanamadı. Sadece benim rahatsızlığım değil, dosya içeriğinden de anlaşılacağı üzere birçok emekli askerin rahatsızlığı söz konusu olmuştu. Bu olaydan ve konuşmalardan sonra 3- 5 gün geçti. Daha sonra yine bu WhatsApp grubunda 2020 yılında emekli büyükelçilerin bazı gelişmelerden dolayı rahatsızlıklarına ilişkin kamuoyuna duyurdukları bildiri gündeme geldi" dedi.



'BAŞLIK VE İÇERİĞİNDEKİ BÜTÜN İBARELER KATILIMCILARIN KATKISI İLE OLMUŞTUR'



Bilgi notu hazırlaması yönünde kendisine emekli olan sevdiği bir komutanının tavsiyede bulunduğunu anlatan Mengi, "Ben bunun üzerine konusu sadece Montrö olan bir metin kaleme aldım. Kamuoyunda Montrö Sözleşmesi'ne yönelik olumsuz algı oluşturabilecek gelişmeler nedeniyle denizci hassasiyeti kapsamında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi, egemenliğimizin sağlanması, bu antlaşma sayesinde elde ettiğimiz kazanımlar, 2'nci Dünya Savaşı'nda bu anlaşma sayesinde tarafsız kalışımız, Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılıp egemenliğin sadece bize bırakılması konusunda uzunca bir metin hazırladım. Bunu da mensubu olduğum WhatsApp grubuna sunduğumuzda beğenenler de oldu beğenmeyenler de. Daha sonra soruşturmaya konu olan açıklamayı dosya kapsamında da anlaşılacağı üzere emekli olan Feyyaz Öğütçü taslak metin olarak hazırladı. Bu metne de yine WhatsApp grubunda girdiler, çıktılar oldu. İlk Montrö konusunda taslağı ben hazırladığım için ikinci hazırlanan bu metin benim üzerime kaldı. Başka bir deyişle; bu metnin de daktilo memurluğu benim görevim gibi oldu. Yine dosyadan da açıkça anlaşıldığı ve sübuta erdiği üzere ikinci metne de birtakım girdiler oldu. Bunları WhatsApp grubundaki herkes fikrini beyan ederek yapmıştır. Ben de bu katkılar çerçevesinde taslağı kişisel bilgisayarım üzerinden her defasında güncelledim. Ancak metne ilave edilen başlık ve içeriğindeki bütün ibareler katılımcıların katkısı ile olmuştur" ifadelerini kullandı.



'İFADE HÜRRİYETİ KAPSAMINDA BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDUK'



İkinci metinde 'sarıklı amiral' haberleri ile ilgili hassasiyeti dile getiren bir paragraf bulunduğunu aktaran Mengi, şunları söyledi:



"Bu paragrafın amacı; 15 Temmuz hain darbe girişiminde görevde olan 55 amiralin 33'nün bilfiil bu darbeye iştirak edip, darbeci sıfatını almaları nedeniyle bu tür olayların aynı şekilde ve benzer girişimlere yol açabileceği endişesini dile getirmekti. Bu paragrafta da belirtilen ifadeler bana ait olmayan, grupta tartışılıp nihai hali verilen ifadelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyuru sonrasında gerek Montrö Sözleşmesi, gerekse 'sarıklı amiral' haberleri ile ilgili olarak bizimle aynı yönde endişesini dile getirmiştir. Yayımlamış olduğumuz dokümanda herhangi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Denizciler olarak ifade hürriyeti kapsamında basın açıklamasında bulunduk."