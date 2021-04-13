CHP'li meclis üyesi teknik işleri anlayamadı!

Sözcü gazetesinin internet sitesinde yayınlanan haberde "Tevfik Göksu İBB'yi eleştirmişti, kendisi yüzde 50 düşürdü" başlığı ile yaptığı haberde, Esenler Belediyesi'nin 2020 yılı sosyal yardım bütçesini yüzde 50 düşürdüğünü iddia etti. Ancak Esenler Belediyesi sosyal yardım bütçesini düşürmediği yüzde 114 de artırdığı ortaya çıktı. 2020 yılında 7 milyon TL olan Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün bütçesi, 2021 yılı için 15 milyona yükseltildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.



BÖYLE YALAN YAZDI



Sözcü gazetesi Esenler Belediyesi'nin 2020 Yıllık Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü Meclis toplantısını, CHP Meclis Üyesi Kemal Şahin'in beyanatından hareketle haber yaptı. İnternet sitesinde; "İBB'nin 2021 yılı bütçesinde sosyal yardım bütçesinin, yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldüğünü savunarak eleştiren İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yönettiği Esenler Belediyesi'nde sosyal yardım bütçesini 2020 yılında yüzde 50 düşürdüğü ortaya çıktı" diye okuyucusuna duyurdu.





İŞİN ASLINI BİLMEDEN



Haberde; 2020 yılında Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün bütçesinin düşürüldüğü iddia edildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinden Spor Müdürlüğü'nün ayrıldığından haberi olmayan CHP Meclis Üyesi Kemal Şahin'in yanlış bilgilerini kaynak göstererek haber yapan Sözcü yeni bir yalan ve iftara habere daha imza atmış oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 2'ye ayrılmasını "Bütçesi düşürüldü" olarak anlayan Kemal Şahin Sözcü'ye de yanlış bilgileri iletti.



GÖKSU: YİNE ÇAKILDIN SÖZCÜ



Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından Sözcü'ye "Yine çakıldın Sözcü" başlığı ile cevap verdi. Göksu paylaşımında, "2020 yılında 7 milyon TL olan sosyal yardım bütçemizi 2021 yılında yüzde 114 arttırarak 15 Milyon TL'ye çıkardık. Sen bizi mecliste yüzde 15'e çıkardığımız sosyal yardım bütçesini 2021'de yüzde 2'ye düşüren İBB ile karıştırdın galiba" diye yazdı.



CHP'Lİ ANLAMAYINCA



Esenler Belediye Meclisi'nde "Kültür bütçesini niçin yüzde 100 artırdınız?" diye eleştiren CHP Meclis Üyesi Kemal Şahin'in sosyal yardım bütçesinin artırıldığını da anlayamayınca Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yüzüne karşı da net bir cevap vermiş, şunları söylemişti: "Geçen yıl 17 bin kişiye yardım edilmiş, bu sene 67 bin 395 kişiye. Arkadaşlar 17 bin mi büyük, 67 bin mi? Geçen sene Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesi 7 milyon, bu sene 15 milyon. Hangisi büyük? Esenler'de hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. 24 saat ne ihtiyacı varsa karşılamakla mükellefiz. Bunu karşılarken de insanları hangi partidensiniz diye bakmayacağız."