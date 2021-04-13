Can Ataklı'dan olay itiraf: 'Darbenin eşiğinden dönüldü!'

Bir gece yarısı 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan darbe imalı 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' bildirisi üzerinde tartışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili açılan soruşturmada gözaltına alınan 14 emekli amiral dün adliyedeki ifadelerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili daha öncede bir çok skandalla gündeme gelen gazeteci Can Ataklı'dan olay bir itiraf geldi. Ataklı muhalefetin emekliler darbe mi yapar söylemini çürütürçesine bomba bir itirafta bulunarak darbe imasıyla gündeme gelen gece yarısı bildirisi hakkında 'darbenin eşiğinden dönüldüğünü' söyledi.



