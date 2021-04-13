Besledikleri PKK Almanya’da terör estiriyor

PKK'nın siyasi ayağı olarak bilinen HDP'ye yönelik soruşturmayı protesto etmek için Hamburg Gaensemarkt'ta sokağa çıkan bir grup PKK yandaşı, kendilerini izleyen Türk gençlerini fark edince saldırıya geçti. İnşaat işçisi gençlere, ellerindeki paçavralara taktıkları sopalarla saldıran PKK yandaşlarını polis silah çekerek durdurmaya çalıştı.



Polise aldırış etmediler



POLİSİ yok sayan saldırganlar, gençleri tartaklamaya kalkıştı. Kendilerini savunan gençler, olay yerine takviye ekibin gelmesi ile linçten kurtuldu. Saldırı anını görüntüleyen PKK'lılar, sosyal medyada yaydıkları görüntüde, provoke edildikleri iddiasında bulundu. Vatansever Türkler ise, "Terör yanlıları polisin gözü önünde saldırıyor. Uyan Polizei" dedi.