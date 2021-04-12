Pandemi döneminde sağlıklı oruç tutmanın püf noktaları!

Uzman diyetisyenler Ramazan ayında hem bağışıklığımızı düşürmemek için hem de dengeli beslenerek sağlıklı şekilde oruç tutmak için yapılması gerekenler hakkında uyardı. Özellikle pandemi koşullarından dolayı vatandaşların yağlı yiyecekler ve tuz oranı yüksek yiyeceklerden kaçınarak iftar ile sahur arasında mutlaka en az 8 bardak su tüketilmesi gerektiği söylendi.



Sağlıklı oruç tutmanın yanında Ramazan'da neler tüketileceği de son derece önemli



Uzmanlar Ramazanda daha sağlıklı ve daha dirayetli bir oruç geçirmek için, sahura dikkat çekti. Sahurda yenilenler, orucu nasıl geçireceğinizi gösteriyor. Uzmanlar sahur için bir dilim peynir, az yağlı ve az tuzlu, bir adet haşlanmış yumurta, bol domates, yeşillik, kadınlarda 2, erkeklerde kilo durumuna göre 3-4 tam buğday dilim ekmek şeklinde bir sahur yapılması gerektiğini söylüyor. Yani kişinin gün içerisinde yaptığı kahvaltı sahura taşınacak.



Sahurda çay içmek susuzluğu arttırır



Sahurda yenilmemesi gerekenleri anlatan uzmanlar, pideyi tüketmemeyi öneriyor. Pide kan şekerini hızla düşüreceği için açlık hissini arttırıyor. Demleme çay tüketilmeyecek, demleme çay vücuttaki suyu attığı için susuzluğu arttıracaktır. İftardan kalan sarmalar, dolmalar, börekler, yağ ve tuz oranı yüksek besinleri sahur sofrasına sokulmaması gerekiyor. Bunun dışında sahurda 3 ve 4 su bardağı öneriliyor.



İftarın nasıl yapılacağına dair görüş veren uzmanlar, iftara ilk önce bir bardak su içerek başlanmasını ondan sonra yanına çorba ile devam edilmesini öneriyolar. . İftarda karbonhidratı düşükten başlayıp, yükseğe doğru geçilmeli. 10-15 dakika dinlenme molası verdikten sonra ana mönüye geçilmeli. Peki ana mönüde neler var? Sebze yemeği, etli sebze yemeği, et yemeği gibi kuru baklagiller yemeğiyle beraber devam edilmeli.



Tatlı tüketimi sınırlanmalı



Uzmanlar Ramazan ayında tatlı tüketimi ile ilgili de uyarılarda bulundu. Her gün değil de, haftada bir sütlü tatlılardan tercih etmek gerekiyor. Sütlaç, güllaç, ya da bir iki top dondurma şeklinde tercih edilebilir. İftardan 2-2.5 saat sonra ara bir öğün yapmalı.. Bunun yanında bir iki porsiyon meyve, yanında yoğurt veya ayran yapılması daha dengeli, hem de orucun verdiği açlık ve susuzluğu bastırır.



İftar sonrası imkan varsa yürüyüş yoksa evde egzersiz öneriyoruz



Pandemi dönemi ile kısıtlamalardaki oruç tutumu ile ilgili olarak da uzmanlara göre, iftarı açtıktan sonra yürüyüş ortamı varsa, 30-40 dakika yürüyüşler veya ev içerisindeki hafif egzersizlerle geçirmesi gerekiyor.. Ramazan'da su tüketimi de çok önemli, iftar ile sahur arasında 8 su bardağı sıkıştırmalı.