Mizah adı altında büyük rezalet! 12 Nisan'ı

Türkiye bugün Twitter’da “12 Nisan” etiketine uyandı, herkesin aklına da “12 Nisan nedir?” sorusu geldi. Kim ya da kimler tarafından ortaya atıldığı bilinmiyor ancak 12 Nisan birileri tarafından “Toplu Tecavüz Katliam Günü” olarak ilan edildi. 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar ise kan dondurdu.













Kadına şiddeti, cinsel saldıyı mizah konusu haline getiren kişilere sosyal medyada tepki yağdı. Mizah adı altında yapılan bu paylaşımlar korkuya sebep olurken, kadınların birbirlerine "dışarı çıkarken dikkatli ol" gibi mesajlar attığı görüldü.









