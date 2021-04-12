Koronavirüs vücuda girdiği anda uyarı veren çip geliştirildi

ABD Ordusu'nun araştırma geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA (Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi) koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir cihaz geliştirdi.



Amerikan CBS kanalında yayınlanan '60 Minutes' programı, DARPA'nın geliştirdiği 'Kovid-19 çipini' görüntüledi.



Derinin altına yerleştirilen çip, vücuda koronavirüs girdiği zaman hızlıca virüsü saptıyor ve semptomlar ortaya çıkmadan uyarı veriyor.



Bilindiği üzere, ABD'ye ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin tüm personeli Kovid-19'a yakalanmıştı. DARPA'nın projeye, bu vakalardan sonra başladığı kaydedildi.



Koronavirüs pandemisi başladığı ilk günlerde, aşı üzerinden başlayan ve üzerine komplolar üretilen 'bu salgınla herkese çip takacaklar' teorisi, CBS'in haberinin ardından tekrar gündeme geldi.