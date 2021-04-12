Hande Fırat ve eşinden ağaç katliamı!

İsmi daha öncede bir çok skandala karışan Gazeteci Hande Fırat'ın Eşi Murat Özvardar yeni bir skandalla gündeme geldi.



Uyuşturucu olaylarına ismi karışan ve sevgilisini ikiziyle aldatan Özvardar bu sefer de yaşadığı sitenin bahçesinde bulunan ağaçları hiçbir komşusuna danışmadan katletti.



İŞ MAKİNESİ GETİRDİ!



Siteye iş makinası getiren Özvardar, 20 yıllık ağaçları bir bir kestirdi. Bu durum komşularını çileden çıkarttı ve sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü.



