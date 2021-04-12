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Bakanlıktan İstanbul'a bir metro hattı daha!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yüzde 62 fiziki ilerleme sağlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planladıklarını açıkladı.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:42
Bakanlıktan İstanbul'a bir metro hattı daha!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy- Kirazlı metro inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakırköy- Kirazlı metro hattının tamamladığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını söyleyen Karaismailoğlu, şunları belirtti:

'Bakırköy(Sahil)-Bahçelievler-Güngören-(Bağcılar) Kirazlı Metro hattımızın; Bakırköy (İDO) - İncirli istasyonları arası yaklaşık 3,1 kilometre çift hat TBM Tünel imalatlarını tamamladık. İncirli makas yapısının tamamlanması üzerine, TBM Tünel imalatı İncirli İstasyonundan Kirazlı'ya doğru yeniden başladı. İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç kaplama işlerine devam ediyoruz. NATM ve Acil Çıkışlar için toplam 11 şaft açıldı. Yalnız acil çıkışlar için 3 şaft, TBM makinesinin çıkması için ise Kirazlı da 1 şaft hazırlıkları devam ediyor. Metro inşaatımızın; tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sı, istasyon betonarme işlerinin yüzde 47'si ve ray serimi işlerinin yüzde 25'i tamamlanmıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde 62'dir. Projemizi 2022 yılı sonunda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.'

Karaismailoğlu, 'Kanal İstanbul ile Türkiye, dünyadaki güç ve etkinliğini çok daha artıracaktır. Kanal İstanbul, gündelik siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınları için olmazsa olmaz bir gerekliliktir' dedi.

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