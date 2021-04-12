USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,18 EURO (Alış - Satış) : 9,71 - 9,73

Aliyev açıkladı: Ermenistan savaşta 'İskender M' balistik füzeleri kullandı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ savaşında "İskender M" balistik füzeleri kullandığını açıkladı. Füzelerin Rus yapımı olduğunun altını çizen Aliyev, "Bu, Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti? Henüz bir cevap almadık ama alacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya / 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:43
Aliyev açıkladı: Ermenistan savaşta 'İskender M' balistik füzeleri kullandı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı Rusya yapımı "İskender M" balistik füzeleri kullandığını açıkladı.

Aliyev Bakü'de, Karabağ savaşında Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların yer aldığı "Savaş Ganimetleri Müzesi"nin açılışını gerçekleştirdi. Açık havada 5 hektar alana kurulan müzeyi gezen Aliyev, sergilenen silah ve araçları inceledi.

"ERMENİ VAHŞETİNİN VE SAVAŞ SUÇLARININ BİR BAŞKA KANITI"

Aliyev, müzede sergilenen "İskender-M" füzelerinin kalıntılarını göstererek, "Ermeniler Şuşa'ya işte bu füzeyi fırlattı. Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geldi? Bu füzelerin onlarda olmaması gerekirdi. İşte kanıtı burada. Bu, Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti? Henüz bir cevap almadık ama alacağız. Ermenistan'ın 'İskender-M' füzeleri ile tarihi kentimiz Şuşa'yı yok etmeye çalıştığını herkes görsün. Biz Şuşa'yı kurtardıktan sonra kullandılar bu füzeyi. Yeterli bilgiye sahibiz. Sadece resmi açıklama bekliyoruz. Herkes gelip görecek. Bu, Ermeni vahşetinin ve savaş suçlarının bir başka kanıtıdır." şeklinde konuştu.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement