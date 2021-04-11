Sağlık Bakanlığı 11 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Covid-19 verileri

Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayılarının ve vefat sayılarının da artmasıyla, yeni tedbirlerin konuşulmaya başlandığı salgında, güncel veriler de açıklandı. Sağlık Bakanlığı 11 Nisan tablosunu paylaştı. işte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri.



11 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ



Ağır hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi. Ağır hasta 2 bin 824 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.