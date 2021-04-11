Erdoğan talimat vermişti... Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli patates ve kuru soğan piyasasındaki stok artışlarını önlemeye yönelik olarak patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ifade ederek, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını söylemişti.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



Pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan tüketimi gerilemiştir. Tüketimin azalması stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olmuştur. Bu durum karşısında çiftçimizin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatları ile TMO, üreticilerden yemeklik patates ve kuru soğan alımı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 81 İl Valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Aynı zamanda Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin patates ve soğan dağıtımına Ramazan ayı öncesi başlanması ile ilgili açıklamaları kamuoyuna yansımıştır.



Toprak Mahsulleri Ofisi, 10 Nisan itibariyle yemeklik patates, bugün itibariyle kuru soğan alımlarına başlamıştır. TMO alımlarında herhangi bir miktar sınırlaması söz konusu değildir. ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacaktır. Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek Valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz olarak dağıtılacaktır.



Ayrıca, salgın nedeniyle toplu tüketim yerlerinin kapalı olmasına bağlı olarak pirinç tüketiminin azalması, iç ve dış piyasalardaki fiyat gerilemeleri, çeltik fiyatlarının düşmesine ve üretici elinde stok kalmasına sebep olmuştur. Yeni üretim döneminde çeltik istihsalinde bir azalma olmaması ve üreticilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ile TMO çeltik stoklarının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatları doğrultusunda 2020 yılı mahsulü TMO çeltik alım fiyatları yukarı yönlü olarak revize edilmiş ve alımlara başlanmıştır.



Üreticilerimizden alınan çeltikler TMO tarafından stoklanacak ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacaktır.



Üreticilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlatılan bu çalışma Bakanlığımız, Valiliklerimiz ve üretici örgütlerimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir.



Bakanlığımız verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir.