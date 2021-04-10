Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu bir programda yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz." diyen Bakan Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika yüz yüze eğitim haberinin ayrıntıları...