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Tatil planları yapanları üzecek haber geldi! Bilim Kurulu üyesi Çalışkan sinyali verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan'dan Ramazan bayramıyla ilgili tatil planları olanları üzecek haber geldi.

Güncel / 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:13
Tatil planları yapanları üzecek haber geldi! Bilim Kurulu üyesi Çalışkan sinyali verdi

Gözler pazartesi günü toplanacak Kabine toplantısına çevrilirken, şehirler arası seyahat yasağının geri gelebileceğini belirten Prof. Dr. Çalışkan, Ramazan ayında sokağa çıkma kısıtlaması sürelerinin de değiştirilebileceğini söyledi.

Türkiye'de günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, salgın sürecindeki tedbirlere yönelik açıklamada bulundu.


Sabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulunup şunları söyledi:

Türkiye'de günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, salgın sürecindeki tedbirlere yönelik açıklamada bulundu.

rof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulunup şunları söyledi:

SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR

"Vaka sayılarını düşürmek için şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilebilir. Sokağa çıkma yasağının süreleri değiştirilebilir.

RAMAZAN AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Kademeli mesaiye geçiş, toplu taşımada oturma düzeninde seyreltilmeye geçilmesi, iftar sofralarının kalabalıktan uzak yapılması, aile ziyaretlerinin askıya alınması vaka sayılarını belirgin ölçüde düşürebilir.

RİSK GRUBU ANTİKORLU OLMAK ÜZERE

Yakın bir sürede yüksek risk grubunda bulunan hastalarımızın tamamı ikinci dozdan sonra yüksek antikora sahip olacak. Tedbirler ve haziranda yaygın aşılamayla yaz aylarına daha rahat şekilde girebilir, kontrollü sosyal yaşama geçebiliriz.

TEDBİRLER BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 70 OLANA KADAR DEVAM ETMELİ

Toplumsal bağışıklık yüzde 70'e yükselene kadar tedbirlere devam edilmeli. 1 ayda vakalar 10, ölümler 5 kat arttı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 2 SINIF DIŞINDA EVE GEÇİLİRSE DÜZELİR

Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin yalnızca 8 ve 12. sınıflar için yapılması salgının yayılmasını önler. Öğretmenlerin aşılanma oranı yüzde 20. Bu oran daha da yükselecek."

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