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Sözünü tutmayan İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan sert tepki!

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitingde "Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım" sözlerini hatırlatarak, “Öyle çıkıp otobüsün üstünden ‘Yalancı Pehlivanlar’ gibi vatandaşa yalan söylendi. Bu bir gün size hatırlatılır. Vatandaş hatırlatır ve sorar. Nerede bu hatlar? Nerede bu deniz otobüsleri” dedi..

Güncel / 10 Nisan 2021 Cumartesi 00:36
Sözünü tutmayan İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan sert tepki!

Tuzla Belediye Meclisi'nin Nisan ayı birleşimleri tamamlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumlarda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Tuzla'da 'Büyükçekmece-Beylikdüzü'ne kadar sahil boyu ulaşım vaat ediyorum.
İnsanların hem denizle ulaştıracağız, yıllardır burada restorana dönüştürülen yeri de düzelteceğiz. Paralel deniz ulaşımı olmazmış, bal gibi olur' sözlerini hatırlatarak, 'Bu konuda ne yapıldı? Merak ediyoruz.

Çıkıp otobüsün üstünden 'İDO iskelesini restoran yaptınız o yüzden sefer yapılmıyor' dediniz. Ama diğer taraftan Tuzla'dan Büyükçekmece'ye kadar yeni hatlar koyacağız, müthiş yeni teknoloji ile deniz otobüsleri üreteceğiz, sanki üretilmiyormuş gibi.

'YALANCI PEHLİVANLAR' GİBİ VATANDAŞA SÖYLENDİ

Böyle çıkıp otobüsün üstünden 'Yalancı Pehlivanlar' gibi vatandaşa söylendi. Bu söz bir gün size hatırlatılır. Vatandaş hatırlatır ve şimdi sorar. Nerede bu hatlar? Nerede bu deniz otobüsleri?' diye sordu.

''PARALEL ULAŞIMIN NASIL OLACAĞINI GÖSTERECEĞİZ' DEDİNİZ'

Şadi Yazıcı, İDO seferleriyle ilgi AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuşmasını hatırlatarak, ''Kabotaj hattı paralel olarak zor' Yani en ağır akan trafik bile 30-40 kilometre ile aksa, deniz ulaşımından daha hızlı akacağı için, deniz ulaşımız zordur' dediler. Bu bilgi Büyükşehir Belediye Başkanına veriliyor. Buna rağmen, hemen seçimden sonra paralel ulaşımın nasıl olacağını göstereceğiz' dediniz, otobüs üstünden. Büyükşehir Belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayı.. 'Tuzla'da Büyükçekmece-Beylikdüzü'ne kadar sahil boyu ulaşım vaat ediyorum. İnsanların hem denizle ulaştıracağız, yıllardır burada restorana dönüştürülen yeri de düzelteceğiz. Paralel deniz ulaşımı olmazmış, bal gibi olur' otobüsün üstünden seçim vaadidir' dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, seçim zamanı verilen vaatleri hatırlatarak, 'Şimdi iki senedir bir restoranı kaldıramadınız. Yaptıklarınızı geçtik. İddia ettiğiniz ve benim için dava bile açtınız, 'Niye kurdurdun, kaldırın' diye. Ama bu iki senedir kaldırılmayan yerde İDO seferlerinden de hiçbir ses yok. Tık yok. Allah'tan koronavirüs yetişti de ulaşım konusunda herhalde hiçbir şey sorulmuyor. Ama Büyükçekmece'ye kadar yeni hatların planlandığının sözünü verdiğinizi hatırlatıyorum. Bu konuda ne yapıldı? Merak ediyoruz' dedi.

. Kaynak : Sabah

Ak Parti

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