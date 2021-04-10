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FETÖ'cü kaymakamlara böyle talimat verilmiş: Sosyal yardımları kesin!

FETÖ’cü kamu görevlilerinin devlet işleyişini nasıl bloke ettikleri ve vatandaşları “hükümet” aleyhine kışkırtmak için nasıl çalıştıkları çarpıcı bir örnekle ortaya çıktı. Gözaltına alınan bir kaymakam, örgütün kendilerinden Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden yapılan yardımları kesmeleri için talimat verdiğini söyledi.

Güncel / 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:37
FETÖ'cü kaymakamlara böyle talimat verilmiş: Sosyal yardımları kesin!

Vatandaşlar arasında hükümete karşı tepki oluşturmak için FETÖ’nün kamuda tezgahladığı oyunlardan biri daha deşifre oldu. FETÖ itirafçısı bir kaymakam örgütün, kaymakamların inisiyatifinde olan Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden vatandaşlara yapılan her tür yardımın kesilmesi talimatı verdiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün vali ve kaymakam yapılanmasının deşifresine yönelik 2018’den bu yana yürütülen soruşturmada, 37’si eski mülki idare amiri, 14’ü de mahrem imam olmak üzere 51 şüpheli hakkında 7 Mart’ta gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken, 7 kişinin yasadışı yollarla yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

BYLOCK YÜKLÜ TABLET DAĞITILMIŞ

Daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan gizli tanık “Özgür”, örgüte dair bildiklerini anlattı. Mesleğe kabul sonrası kaymakamlardan sorumlu “Suat” kod adlı T.A. ile tanıştırıldığını anlatan gizli tanık Özgür, bu kişinin ByLock ve VPN programının yüklü olduğu tabletleri kaymakam adaylarına dağıttığını anlattı.

TOPLUMSAL TEPKİ HEDEFLENDİ

17-25 Aralık sonrası yapılan toplantılarda dini sohbetler yerine politik, siyasi gündemlerin yer almaya başladığını söyleyen Özgür, şu bilgileri verdi: “Suat’ın talimatı ile ilçede bulunan kaymakam adaylarından, ilçesindeki siyasilerle ilgili bilgi belgelerin toplanması istenildi. Yine örgüt talimatıyla yerel seçim öncesi, kaymakam adaylarının inisiyatifinde olan Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden vatandaşlara her türlü yardımların kesilmesi istendi. Vatandaşın hükümet tarafından düşünülmediği algısı oluşturularak toplumsal tepki yaratılması hedeflendi.”

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