Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1.1 trilyon dolar seviyesini aşarak devasa büyüklüğe ulaşan, ABD Hazinesi'nin yasa dışı finansmanda kullanılması nedeniyle "spekülatif" olarak nitelendirdiği "kripto para" piyasasını mercek altına aldı.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde yoğun şekilde kullanılabilen kripto para alım satım plaftormlarında faaliyet gösteren şirketlerden bilgi istedi.



"MALİ İSTİHBARAT BİRİMLERİ TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELE ETMEKTEDİR"



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:



"Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili Bakanlığımıza yönelik bazı haberler ve yorumlar yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.



Günümüz dünyasında birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit-FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmektir.



"MASAK, MALİ VE FİNANSAL BİRÇOK ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTMEKTEDİR"



Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Bakanlığımız bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca yürütülmektedir. MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.



MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.



"MASAK, KRİPTO PLATFORMLARDAN BİLGİ TALEP EDEBİLMEKTEDİR"



MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."