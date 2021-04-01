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Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı! Sosyal medya ayağa kalktı

Kocaeli’nde işitme engelli bir gencin Fırat Delikanlı tarafından dağ evinde rehin alınarak işkence edildiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada kıyamet kopmuştu. O görüntülerin ardından sosyal medyada yeni bir video dolaşıma girdi. Videoda bir saldırganın eski sevgilisiyle buluşmak için arkadaşını rehin aldığı ve boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisinin yanına gelmesi için “Ceren gelir misin” dedirttiği görülüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 01 Nisan 2021 Perşembe 11:28
Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı! Sosyal medya ayağa kalktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir magandanın kendisi gibi işime engelli kişileri rehin alarak işkence ettiği görüntülerin internet üzerinde paylaşılmasıyla adeta yer yerinden oynamıştı.

O görüntülerin ardından bu gece de iddiaya göre Kemal A. isimli bir magandanın rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak eski sevgilisine mesaj gönderdiği bir video yayınlandı.






Sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede Twitter'da Türkiye Gündemi'ne girdi.

Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı, boğazına bıçak dayayıp video çektirdi | Video

TEHDİT VE KÜFÜR YAĞDIRDI

Olay yaratan görüntülerde bir magandanın, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı eski sevgilisinin arakadaşına "Ceren gelir misin" dedirttiği ve aynı zamana tehdit ve küfürler savurduğu görülüyor.

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