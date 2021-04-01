CHP yandaşı Ayşenur Arslan'ın aşı provokasyonu elinde patladı

Türkiye, 14 Ocak'ta başlattığı koronavirüs aşı kampanyasında, başarısını sürdürüyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe peyderpey ilerliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 60 yaş üzeri vatandaşlar, onların eşleri ve bazı kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için aşılama süreci başladı.



15 MİLYONU GEÇTİ



Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade etmişti. Bakan Koca, söz konusu paylaşımında, 'Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz' ifadelerini kullanmıştı.







ÇUKUR MEDYASINDA ALGI OPERASYONU



Hükümetin aşılama çalışmalarını eleştirmeye çalışan CHP yandaşı Halk TV'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Barış Atay'ın bir tweetini kaynak gösterip, Türkiye'de aşı yetersizliğine vurgu yapmaya çalıştı.



BARIŞ ATAY'IN AŞI PROVOKASYONU



Arslan Barış Atay'ın 'Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok!' tweetini okuyup, programın konuklarından Bahattin Yücel'den destek bulmaya çalıştı.



SİZ AŞI OLDUNUZ MU?



Arslan daha sonra Bahattin Yücel'e 'Siz aşı oldunuz mu?' diye sordu. Yücel ise 'Evet oldum. 2 kere' cevabını verdi.







Aradığı cevabı bulamayan Arslan bu kez Yücel'e 'Etrafınızda vaka ve yoğunluk olarak bir sıkıntı var mı peki gözleminiz nedir' diye başka bir soru yöneltti.



SIKINTI YAŞAYAN YOK...



Yücel ise 'Aşı yokluğu konusunda sıkıntı yaşayan yok' diye yanıtladı.



Aldığı cevaplardan yüzü düşen Arslan 'Randevusu olup da aşı yok diye olamayanlar da var' diyerek konuyu kapattı.





