CHP'de genç kıza cinsel saldırıda son dakika: Mahkeme kararını verdi

Maltepe'de, 23 yaşındaki Z.Y. isimli genç kıza bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



SEGBİSLE KATILDI



İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık U.K., SEGBİS sistemiyle bağlanırken duruşmaya katılmak üzere taraf avukatları ise mahkeme salonunda yerini aldı.



REDDİ HAKİM TALEBİNDE KARAR ÇIKTI



Duruşma esnasında sanık avukatı tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Sanık avukatının bu talebi üzerine mahkeme, avukatın talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğuna vurgu yaparak reddi hakim talebini reddetti.



DOSYA ÜST MAHKEMEYE GİTTİ



Bunun üzerine sanık avukatı reddi hakim talebinin reddedilmesine itiraz etti. Sonrasında dosya itirazın değerlendirilmesi için bir üst mahkeme olan İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK



Duruşma sonunda mahkeme, sanık U.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.