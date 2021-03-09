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Yerli otomobil için flaş tarih!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye’nin otomobili planlandığı şekilde, başarılı düzeyde devam ediyor. 2022 sonunda seri üretim bandından araçlarımızı indirmeyi başaracağız. Bu proje de doğru zamanda doğru projeye yatırımın örneklerinden biri. Bütün markalar bugün elektrikli araçlarını erkene çekmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Ekonomi / 09 Mart 2021 Salı 13:25
Yerli otomobil için flaş tarih!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: '(Sanayi İşbirliği Programı) Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz proje sayesinde elektronik izleme sistemi ve ekipmanlarını artık yerli imkanlarla üretiyoruz. Bu elektronik kelepçeler kadına karşı şiddetle mücadelede aktif olarak kullanılıyor. Toplam bedeli yaklaşık 3 milyar euro olan Sanayi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilecek diğer kamu ihalelerinin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı) Şimdi titiz bir çalışmayla yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 919'a çıkardık ve 2021 çağrı programımızı ilan ettik. Amacımız toplamda 50 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimiz bu 919 ürünü yerli imkanlarla üreterek önce cari açığımızı kapatmak, sonrasında da dış pazarlara ihraç ederek ülkemize net döviz girişi sağlamak.

Türkiye'nin otomobili planlandığı şekilde, başarılı düzeyde devam ediyor. 2022 sonunda seri üretim bandından araçlarımızı indirmeyi başaracağız. Bu proje de doğru zamanda doğru projeye yatırımın örneklerinden biri. Bütün markalar bugün elektrikli araçlarını erkene çekmeye başladılar.

Salgın sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürebilen nadir ülkelerden biri olduk. Şubat ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 16 milyar doları aştı. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kontrollü normalleşme adımlarıyla ben bu salgının tüm olumsuz yansımalarının yavaş yavaş ortadan kalkacağına inanıyorum.

(Kartepe Teleferik Hattı Projesi) Bu projeyle Türkiye'de ilk defa bir belediye, Sanayi İşbirliği Projesine dahil oldu. Bunun tüm belediyelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm belediyelerimize buradan seslenmek istiyorum; gelin, bu tür ihalelerinizi Sanayi İşbirliği Projesine dahil edin, yerli sanayimizin gelişmesine, ölçek oluşturarak sanayimizin kabiliyetlerinin artmasına destek olun.

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