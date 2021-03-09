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Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan Diyarbakır annelerine skandal sözler!

Hapisteki terörist Selahattin Demirtaş'ın dağdaki terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş, Diyarbakır annelerini PKK kamplarını ziyaret etmeye çağıracak kadar küstahlaştı.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 14:59
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan Diyarbakır annelerine skandal sözler!

Terör örgütü PKK'nın dağdaki teröristlerinden Nurettin Demirtaş, örgütün elindeki çocuklarını kurtarmak isteyen Diyarbakır anneleri için skandal bir yazı kaleme aldı. Yazıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve AK Parti hükümetini hedef alan terörist Demirtaş, çocukları için direnen anneleri dağa çağırdı.

“O çadırlarda geçirdiğiniz her gün sizi çocuklarınızdan daha fazla uzaklaştırmaktan başka işe yaramıyor" diyen terörist Demirtaş, "AKP propagandası yapacağınıza çocuklarınızın neden dağa gittiğini AKP’ye sorsaydınız daha hayırlı sonuçlara yol açardınız” ifadelerini kullanarak insanların aklıyla alay etti.

Aileleri dağa çağıracak kadar ileri giden müptezel, "Bu aileler AKP’yi ikna edebiliyorsa AKP bombardıman yapmasın, PKK alanlarına gelsinler, çocuklarıyla görüşsünler!" diye yazdı.

Ak Parti

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