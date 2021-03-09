USD (Alış - Satış) : 7,59 - 7,61 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti. Cihangir İslam’ın, istifalar sonrası vekil sayısı düşen CHP’ye katılacağı, Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında parti rozetini takacağı iddia edildi.

Siyaset / 09 Mart 2021 Salı 10:22
İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor

CHP'de gündem istifalar...

Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı almasından sonra CHP'de yaprak dökümü başlatan Muharrem İnce, CHP'den daha çok istifa edip partisine katılacak olan isimler olduğunu belirtmişti.

İstifa eden vekillerin yerini doldurmak için ise CHP yönetimi harekete geçti.

ESKİ SAADETLİ

En son 4 vekilinin istifasını vermesiyle Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düşen CHP, eski Saadet Partili bir ismi gündemine aldı.

Ankara kulislerinde konuşulan isim ise geçtiğimiz sene, görüş ayrılığı nedeniyle Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam...

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

MilletvekiliSaadet PartisiMimar SinanMuharrem İnceKanada

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı