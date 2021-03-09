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İstanbul'un trafik sorunu çözülür mü?

İstanbul'un ve İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor... Yeni tip koronavirüs salgını döneminde İstanbulluların toplu taşıma araçları yerine özel otomobillerini kullanması yoğunluğu artırdı. Peki, İstanbul'un trafik sorunu çözülür mü? Neden her saatte trafik var? Bu soruya Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yanıt verdi.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 19:04
İstanbul'un trafik sorunu çözülür mü?

Adım adım ilerleyen trafiğe, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte bir de servis araçları eklendi.

GÜNÜN HER SAATİ İŞKENCE OLDU

İstanbul'da son 3 aydır trafikte manzara hep aynı... Pandemiyle birlikte toplu taşıma araçlarından ziyade özel araçlar kullanılmaya başladı.

Hal böyle olunca İstanbul'da günün her saati bir yerden bir yere gitmek işkence oldu...

Peki, İstanbul'un trafik sorunu çözülür mü?

Bu soruya Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yanıt verdi.

Ilıcalı, özel araçlarını tercih eden vatandaşların yeniden kazanılması için toplu taşımalardaki güvenliğin, hijyenin yeniden sağlanmasıyla biraz daha trafiğin nefes alacağını ifade etti. Öte yandan Ilıcalı, yakın mesafelerde bisikletin tercih edilmesi gerektiği ve yola çıkmadan önce mobil yol durumu uygulamalarından alternatif yollara bakılıp yola çıkılması gerektiğini önerdi.

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