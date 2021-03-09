USD (Alış - Satış) : 7,59 - 7,61 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

CHP’nin siyasi şovu elinde patladı! Darp edilen kadın utancından yüzünü çevirdi

Samsun'da eski eşi tarafından sokak ortasında darp edilen şiddet mağduru kadını ziyaret eden CHP heyeti, o anlara ilişkin fotoğrafları şov yaparcasına sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraf karelerinde talihsiz kadının utancından yüzünü kapatma gayreti ise dikkatlerden kaçmadı.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 10:37
CHP’nin siyasi şovu elinde patladı! Darp edilen kadın utancından yüzünü çevirdi

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darp edilen, yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli İbrahim Z. ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olay bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hastanede tedavisi devam eden şiddet mağduru kadın, önceki gün CHP heyeti tarafından ziyaret edildi. Ancak bu ziyaret esnasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. CHP heyetinin olayı siyasi şova çevirdiği ve poz verme yarışına girdiği sırada şiddet mağduru kadının yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Fotoğraf kareleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Böylesine trajik bir olayın siyasi şova çevirilmesini sert sözlerle eleştiren sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların kaldırılması çağrısında bulundu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı