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CHP'li belediyenin barınağındaki skandal görüntülere AK Parti İl Başkanı'ndan tepki!

Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntüler üzerine hayvanseverler eylem yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de görüntülere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Güncel / 09 Mart 2021 Salı 20:29
CHP'li belediyenin barınağındaki skandal görüntülere AK Parti İl Başkanı'ndan tepki!

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntüler üzerine hayvanseverler eylem yaptı.

REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM

Sosyal medyada, Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti. Görüntülerde yaralanan hayvanların kafeslere konulduğu ve tedavileri yapılmadığı iddia edildi. Görüntüler üzerine sosyal medyada örgütlenen bir grup, öğle saatlerinde rehabilitasyon merkezi önünde toplantı. Grup slogan ve pankartlarla sorumluların cezalandırılmasını istedi. Eyleme görüntüleri paylaştığı için veteriner işleri müdürlüğündeki görevine son verildiğini öne süren Hacı Yılmaz da katıldı. Hacı Yılmaz, "Videoyu ben çektim. Yayılmasına da ben sebep oldum. Artık vicdanım rahat etmedi. Çünkü ben buradan ekmek yiyorum. Çocuklarıma da bir lokma ekmek götürüyorum ve helal götürmek istiyorum. Bunlar bakımsızlıktan ölüyorlar ve veteriner hekimin sigara içmesini çay içmesini keyfini bekliyoruz ki hayvan tedavi görecek. Bakın size yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Buradan da yalan söylemediğimi şuradan anlayın, ben bu videoları yayılmasına sebep oldum ve ondan sonra işimden çıkarıldım. Tehdit edildim. Ben bugün mahkemeden savcılıktan buraya geldim" dedi.Tehdit edildiğini öne süren Yılmaz, "Doğruları söylediğim için Veteriner İşleri Müdürü Saniye Yıldız tehdit ediyor beni. Evimden aldırmakla başkanımızın haberi olmadan onun ağzıyla beni tehdit ediyor. 'Seni evinden aldırırım ben aldıramazsam o aldırır' diyor. Yani burada ölenlere, öldürenlere göz mü yumalım? Ben bunu kamuoyuna yansıttığım için şu anda onların gözünde suçluyum. Ben dışarda yaralı ve hasta hayvan toplama personeliyim. Bir nevi ambulansım. Ben bunları topluyorum getiriyorum veteriner hekimlere teslim ediyorum. Ben burada vardiyalı da çalışıyorum burada teslim ediyorum veterinere. Kiminin sigara içmesini, keyfini bekliyoruz içerde hayvan ölüyor, bakmıyorlar. Ben bunları Temmuz - Ağustos'ta çektim. Söylememe rağmen, bu kedilerin köpeklerin hali nedir dememe rağmen, 'Siz karışmayın, kapı orada' dediler" şeklinde konuştu.



AK PARTİ İL BAŞKANINDAN TEPKİ GECİKMEDİ!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kabaktepe yaptığı paylaşım da; 'CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne ait barınaktaki hayvanların açlık ve bakımsızlık sebebiyle ölmesi yüreğimi sızlattı. CHP’li Belediye can dostlarımıza bakamıyorsa biz bakarız. AK Partili Belediyelerimiz canı gönülden hazır. İstanbul sahipsiz değil!' ifadelerini kullandı. 

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