Çekmeköy'de silahlı saldırı! Ünlü Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti...

Çekmeköy'de silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.



Edinilen ilk bilgilere göre hayatını kaybedenlerden biri ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu.



SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR?



Salih Memişoğlu 1967 Trabzon doğumludur. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıdır. ... Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştur.