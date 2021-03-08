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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı! Koronavirüs rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi. Artık İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tespit edilenlerin 10 günün ardından semptom göstermiyorsa test yapılmadan karantina süreci bitirilecek.

Güncel / 08 Mart 2021 Pazartesi 13:33
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı! Koronavirüs rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi. Artık İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tespit edilenlerin 10 günün ardından semptom göstermiyorsa test yapılmadan karantina süreci bitirilecek.

TEST ZORUNLULUĞU GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA VARYANTINDA GEÇERLİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı mutant virüslü vakalarla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Artık İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tespit edilenlerin karantinası 10 günün ardından semptom göstermiyorsa test yapılmadan sona erdirilecek. Test zorunluluğu Güney Afrika ve Brezilya varyantında geçerli olacak.

Varyant Suşlar (mutasyonlu vakalarda) tekli odalarda diğer vakalardan uzak tutulması kuralı devam edecek.

POZİTİF ÇIKANLARA 48 SAAT ARALIKLAR TEST YAPILACAK

Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351); ve Brezilya (P1) varyant suş ile enfekte olan vakaların izolasyonu en erken 10. güne kadar devam ettirilecek. Bu sürenin sonunda ise PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonu bitirilecek. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilecek.

YOĞUN BAKIM İÇİN 20 GÜNDEN SONRA

Yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese (bağışıklığı düşük olan) vakalarda izolasyon PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20. günün sonunda sonlandırılacak. İzolasyon süreleri sonlandırılan kişiler PCR testi bakılmaksızın işe geri dönebilecek.

Hastanede yatan PCR pozitif vakalarda; test yapma imkanı varsa 10. günden sonra en az 24 saat ara ile iki kez PCR testi negatif olan hasta izolasyonu sonlandırılarak başka bir servise alınabilecek.

Ardışık iki testi negatif olanlarda 3 ay boyunca yeniden test yapılmasına gerek görülmüyor. Test yapılmaması durumunda, bağışıklığı düşük vakalarda ve yoğun bakım servislerinde izolasyon 20. günde, diğer servislerde 14. günde sonlandırılacak.

Brezilyaİngiltere

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