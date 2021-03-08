8 Mart korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 8 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1239 oldu, 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.







