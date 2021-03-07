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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Hava durumu ve sıcaklık tahminlerinde ve hava akımlarındaki yön değiştirmeye ilişkin bilgiler Meteoroloji tarafından açıklanırken yurt genelinde hafta sonu itibarıyla düşen hava sıcaklıklarının ardından MGM'den Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için yeni bir uyarı daha geldi. Bunda göre kar yağışı, sağanak yağışlar, hava sıcaklıklarında ani değişimlerin yaşanacağı bir haftaya giriliyor. Çığ uyarısı yapılan bölgeler de söz konusu. İşte Meteroloji'nin yaptığı son dakika tahmin ve uyarıları

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 10:32
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta. İşte MGM'nin son dakika açıklaması

SON DAKİKA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İŞTE UYARILAR

Yağışların, bu akşam Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da, yarın Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve Bitlis çevrelerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

YAĞIŞ YÜKLÜ BULUTLAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Bazı bölgelerde yağış yüklü bulutların yön değiştirdiği ve hava tahminlerinin beklenenden erken değiştiği belirtiliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yapılan son açıklamaya göre Son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Marmara'da yağmur ve sağanak, yarın ise Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur, Bitlis çevrelerinde de yoğun olmak üzere kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları yağış alan bölgelerde 2-8 derece azalacak. İstanbul'da ise yağışlar kuvvetli olacak. İşte, MGM 7 Mart il il hava durumu raporu.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 2-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Denizlerde ise Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar olması öngörülüyor.

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