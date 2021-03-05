Osman Gökçek'ten bomba şema! Murat Ağırel'in gerçek yüzü deşifre oldu!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet yine gündeme bomba gibi düştü. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, hazırladığı bomba bir şema ile Murat Ağırel'in çevresindeki, dostlarının kime ve neye hizmet ettiğini tek tek deşifre etti.



MİT mensuplarımızı ifşa ederek, büyük suça ve bir skandala imza atan sözde gazeteci Murat Ağırel'in yargılandığı süreçte kimlerin ona destek verdiğini tek tek anlatan Gökçek, o kişilerin arasında yer alan DHKP-C'sinden FETÖ'süne, PKK sempatizanlarından, Oda Tv çetesine kadar bir çok ismin gerçek yüzünü ortaya çıkarttı.



Gökçek'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.



İşte o anlar;





