Facebook’a “sistematik ırkçılık” soruşturması! İşe alma ve primlerde tepki çeken ayrımcılık

Sosyal medya devi Facebook'un işe alma ve primlerde ırkçı önyargıyla yaklaştığı ileri sürüldü. Şirket politikalarının sistematik yaygın ayrımcılığa neden olduğundan şüpheleniliyor.



İş başvurusunda bulunan üç avukat ve şirketin kendilerine karşı ayrımcılık yaptığını iddia eden bir yönetici Reuters haber ajansı ile iletişime geçti.



Facebook operasyon programı yöneticisi Oscar Veneszee ve diğer iki çalışan Facebook'u, öznel değerlendirmelerle ve ırkçı klişeleri teşvik ederek siyah adaylara ve çalışanlara karşı ayrımcılık yaptığını iddia ettiler.



Anlaşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözmek üzere kurulan Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Facebook aleyhine şimdilik herhangi bir iddiada bulunmadı.



Aylarca ve daha uzun sürebilecek olan soruşturma, yanlış davranış tespitiyle de sonuçlanmayabileceği bildirildi.



Bu yüzden ajans şimdilik yorum yapmayı reddetti.



FACEBOOK SÖZCÜSÜ REDDETTİ



Facebook sözcüsü Andy Stone, soruşturmanın durumu veya belirli iddialar hakkında yorum yapmayı reddederek 'Tüm çalışanlara saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak çok önemlidir. Bu tarz her iddiayı ciddiye alıyor ve her vakayı derinlemesine araştırıyoruz.' dedi.



FACEBOOK'UN AVUKATI YORUM YAPMADI



Veneszee ve iş adaylarını temsil eden Gupta Wessler'in avukatı Peter Romer-Friedman, EEOC'nin geçen Ağustos ayına kadar sistemik araştırmacılar getirdiğini ve son dört ayda her iki taraftan da ayrıntılı brifing belgeleri aldığını söyledi.



Facebook'un avukatı Covington & Burling yorum talebine yanıt vermedi.



YÜZDE 3.9'U SİYAHİ



Facebook, geçtiğimiz Haziran ayı itibariyle ABD'deki çalışanlarının yaklaşık yüzde 3,9'unun Siyahi olduğunu açıkladı.



Şu anda Rutgers Üniversitesi'nde öğretmenlik yapan eski bir EEOC genel danışmanı olan David Lopez, sistemik araştırmaların ek kaynaklar nedeniyle önemli olduğunu söyledi.



Dolar General ve Walmart aleyhindeki son davalara atıfta bulunarak, suç iddiaları sonuçlandıklarında, bazen multimilyon dolarlık dosyaların takip edildiğini söyledi.



Geçen Aralık ayında, Adalet Bakanlığı Facebook'u ABD'li işçilere genel anlamda ayrımcılık yapmakla suçlayarak, H-1B vizesi sahipleri gibi geçici işçileri işe almayı tercih ettiğini söyledi.