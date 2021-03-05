Türkiye'den dünyayı hayran bırakacak bir hamle daha! Artık uzay sonları da milli!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Milli Uzay Programı hakkında yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yer bulmuş gözleri yeniden Türkiye'ye çevirmişti. Türkiye'nin Milli Uzay Sondaları dikkat çekti.



BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Erdoğan programda 'Bu program gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum.' şeklinde konuştu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan uzay programı hakkında şu şekilde konuşmuştu;



'Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini nasıl koruyacağımızı, gelecek 10 yılı nasıl şekillendireceğimizi birazdan açıklayacağız. Paylaşacağımız hedefler bir hayal ürünü değil. Havacılık ve uzay teknolojilerinde bugüne kadar başardıklarımızın bir üst noktaya taşınmasıdır. Ülkemizin kozmik rekabetteki mücadelesi 1985'ten bu yana sürüyor. Bu mücadelenin altyapısını ise son 18 yıldaki yatırımlarımızla oluşturduk. Bugün her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında çok daha güçlü bir Türkiye var. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ve 2021 yılında uzaya fırlattığımız istihbarat uydumuz Göktürk-2 bunun ilk örneklerinden biridir. Böylece dünyada uydu üretme kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasına girdik.'



GÖZLER 'MİLLİ UZAY SONDALARI'NDA

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım yaptığı bir paylaşımda; 'Bugün Milli Uzay Programımızın ana hedeflerinden ay görevi çalışmaları kapsamında Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu hocadan bilgi aldık. Sanayi ve Tekenoloji Bakanımız Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve tüm ekibimizle heyecan dolu bir gün geçirdik.' açıklamasında bulundu.



Ziyaret esnasında çekilen fotoğrafta Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş'in geliştirmekte olduğu TESOR (<100 km), SORS (>100 km) füze başlıkları ve Ay Motoru görüntülendi.



Milli Uzay Programı'nda birinci hedef olan Ay görevi kapsamında ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketin yapımı için Delta V firması 3 yıldır çalışmaktadır. Uzay aracı yaklaşık 2 ton ağırlığı olmasını öngörülmektedir. Bu uzay aracıyla 2023 sonunda Ay'a ulaşılacak. Uzay aracının Ay'dan geri dönüşü olmayacak. Uzay aracı 2023'te 'yumuşakça çarpma sertçe inme' şeklinde yatay bir şekilde Ay'a çarparak inecek ve uzay aracının Ay'a ulaşması ve ulaşana kadarki süreci yönetilerek çeşitli veriler toplanacak.



ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci; '29 Ekim'deki 4 uydu fırlatma testinde yapılan atışlarda milli olarak geliştirilen itki kontrol, yakıt teknolojisi, manevra yönetim, elektronik harp ve navigasyon gibi sistem ve teknolojilerin testleri başarıyla yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarla katı, sıvı ve hibrit yakıt teknolojisini kazanıyoruz. Uzay teknolojilerini ülkeler paylaşmıyor. Sıvı ve katı yakıt yanında hibrit motorları da çalışıyoruz. AR-GE çalışmaları tamamlamak üzereyiz.'



Uzay programın devamında öncelikle 2023 yılına kadar 100 kg faydalı yükle 300 km'lik bir irtifa ulaşılması hedeflenirken, 2026 yılında 100 kg faydalı yükle 400 km irtifaya ulaşılması planlanmaktadır. ROKETSAN önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha yüksek irtifalar için üst seviye motor geliştirilmesi yönünde yatırımlar yapmaktadır.